Marturisirile Alexandrei model de videochat Increderea in tine inseamna totul

Sfat: gasiti-va un loc de munca, care sa va reprezinte! Eu mi-am gasit si sunt fericita spune Alexandra, model de videochat!

-- Fiecare zi ar trebui sa o incepi cu un zambet asa cum fiecare masa ar trebui sa fie regulata si tu sa fii tot timpul fericita! Din pacate, nimic nu se intampla ceas. Nu poti sa respecti nicio regula. Singura regula este sa incerci sa fii fericita si sa ai in prim plan propria-ti persoana. De la tine sa ceri bani, pe tine sa te certi, in tine sa ai incredere. Cam asa ar suna niste sfaturi obiective. Eu nu m-am vazut niciodata in viitor si nu am crezut ca o sa pot fi stapana pe mine si pe fortele mele.Poate pare lacrimogen dar nu e deloc asa. Am avut la dispozitie o multime de ani in care sa ma simt confortabil in pielea mea. Am reusit acest lucru abia anul acesta, cand am devenit model de videochat la cel mai luxos studio, Rich Girls. Cum am devenit model de videochat?Raspunsul este unul cat se poate de simplu. Am vazut studioul pe facebook, mi-a placut, am fost la interviu, i-am placut, m-au placut, am inceput colaborarea. Nu mai lucrasem in domeniu si sunt fericita ca i-am ales pe ei. Au o echipa super tare de trainerite care m-au super ajutat sa cresc, sa ma dezvolt, sa ajung la venituri cum nu imi imaginam vreodata! Pot sa spun ca am reusit imposibilul. Sunt independenta financiar si fac numai ce imi place.M-am simtit multumita inca din primele saptamani de munca si am inceput sa imi schimb atitudinea destul de repede. Zambesc mai mult, sunt mai deschisa si mi-am facut o multime de prietene. Pe langa echipa misto, un alt atuu al studioului Rich Girls este faptul ca am servicii de infrumusetare gratuite: coafor, make-up, solar, extensii gene, manichiura. Ce pot sa spun? Imi place sa fiu frumoasa si sa ma simt bine ca femeie. M-am transformat extrem de mult de acum aproape un an.Sunt linistita psihic, comunic mult, mi-am imbunatatit limba engleza, sunt mereu aranjata si ma pot impune prin eleganta pe care am capatat-o printre oamenii astia frumosi!Fetelor, echipa conteaza foarte mult la locul de munca. Te schimba ca om si iti da o alta traiectorie in viata! https://richgirls- studio.ro/avem- grija-de-tine.html Sfat: gasiti-va un loc de munca, care sa va reprezinte! Eu mi-am gasit si sunt fericita spune Alexandra, model de videochat!