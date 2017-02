GPS antirrobo para vehiculos en Monterrey

Evite el robo de su vehiculo con uno de nuestros GPS para rastreo que le permite el monitoreo en tiempo real, ver el historial, apagar el vehiculo, escuchar el audio en cabina, poner alarmas de velocidad y de zona y mucho mas.

-- Robo de Autos en Nuevo LeónEl robo de autos en Nuevo León ha sido uno de los crímenes más frecuentes en aumento en los últimos meses. Según los datos estadísticos de autoridades este tipo de robo es el delito en segundo lugar en la región. Tan solo en los primeros 15 días del mes de Enero del 2017 se levantaron más de 188 reportes de robo de automóvil, siendo que en una proyección mensual tendríamos un aproximado de 376 robos en tan solo el primer mes del año.Algunos de los meses del año 2016 con un índice de robo considerable fueron:- Junio 2016 299 robos- Julio 2016 325 robos- Septiembre 2016 393 robos- Diciembre 2016 317 robosPodemos decir que en promedio se roban 12 vehículos diariamente en el estado de Nuevo León. Algunas marcas de vehículos son las favoritas de los ladrones por su facilidad de robo y su vulnerabilidad ante este delito.En el orden de los vehículos más robados en Nuevo León tenemos:Auto Marca1. Tsuru Nissan2. Pick Up Nissan3. Jetta Clasico VW4. Sentra Nissan5. Aveo GM6. Versa Nissan7. Tiida Nissan8. F-350, 450, 550 Ford9. Nuevo Jetta VW10. Ibiza SeatAnteriormente el robo de vehículos se daba para desarmar los vehículos y vender las piezas en el mercado negro. En la actualidad el robo de vehículos no solo termina en piezas, sino que ahora se roban los vehículos para cometer atracos, secuestros y otros delitos.El tiempo promedio que un vehículo se tarda en ser recuperado por las autoridades y las aseguradoras varía de 1 a 3 meses dependiendo del estado. Este es el tiempo que una persona batalla en que le sea reembolsado el costo del vehículo o que la aseguradora lo recupere y empiece el trámite de liberación y reparación en caso de ser necesario. Aunado a esto se requiere del pago de una multa por parte de tránsito, el pago de grúa, días de pensión en el corralón, y poner al corriente adeudos pendientes.El GPS para autos en Monterrey funciona como un dispositivo que le ayuda no solo a rastrear y monitorear, sino a recuperar su vehículo en horas de haber sido robado. La manera en que el GPS le puede ayudar es que al instante de enterarse del robo de su vehículo, en ese momento inmediatamente puede bloquear la bomba de gasolina haciendo que el auto robado se detenga sin importar la distancia, el lugar o la velocidad a la que se encuentre el vehículo al momento de recibir el comando.El GPS para autos en Monterrey es una herramienta de respaldo que mantiene a su carro protegido y vigilado en cualquier momento y en cualquier lugar. El monitoreo y administración del GPS se realiza a través de una plataforma web o una aplicación de celular la cual tiene una serie de herramientas que pueden ayudarle a la supervisión de su GPS.Uno de los modelos más solicitados es el GPS1100 el cual funciona tanto para automóviles particulares como para automóviles o vehículos de flotilla.Evite el robo del vehículo con la modalidad de bloqueo mediante el GPS, ya que este le permite en cualquier momento bloquear la bomba de gasolina desde su celular o computadora. Así usted podrá bloquear su vehículo en las noches o cuando se encuentre lejos de el para asegurar que ni aun con la llave original ni puenteando cables lo podrán arrancar.Llámenos y uno de nuestros ejecutivos lo atenderá y lo asesorara en la mejor solución para su necesidad o proyecto.