Nieuw! Data Science voor niet-Data Scientists

Tijdens deze 5-daagse training leren de cursisten business data te analyseren, interpreteren en visualiseren met behulp van geavanceerde self-service tools.

International Management Forum (IMF)

+31 402 460 220

International Management Forum (IMF)+31 402 460 220

-- Vrijwel elk bedrijf onderkent inmiddels het nut van Big Data en wat daarmee bereikt kan worden. Als gevolg daarvan is men naarstig op zoek naar Data Scientists. De vraag naar Data Scientists is in de afgelopen jaren dan ook met 50% gegroeid en uit onderzoek blijkt dat dit enorme tekort alleen nog maar verder zal oplopen.Om het tekort aan Data Scientists op te lossen is er inmiddels een tussenlaag van zakelijke gebruikers ontstaan die het gat tussen de hoog opgeleide technische Data Scientist en de meer zakelijk georiënteerde data discovery analist opvullen. Nieuwe, krachtige en betaalbare tools maken het inmiddels mogelijk data te analyseren zonder diepgaande technische kennis van de onderliggende IT applicaties en infrastructuur.In deze unieke 5-daagse training Data Science voor niet-Data Scientists (http://www.imf-online.com/vakgebieden/bi-big-data-data-science/data-science-voor-niet-data-scientists.php)doen de deelnemers de kennis en ervaring op om een aantal van de analytische functies die oorspronkelijk voorbehouden waren aan de Data Scientist uit te voeren.Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com.International Management Forum (IMF) ( http://www.imf- online.com/ ) is gespecialiseerd in het ontwikkelen, uitgeven en organiseren van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke)cursussen en (post-HBO) trainingen. Deze opleidingen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, Financiële en HRM-vakgebied. IMF is al meer dan 25 jaar een begrip op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal actief. De internationale opleidingen worden in meer dan 40 landen verkocht.