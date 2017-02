La ce poti sa asortezi o pereche de blugi de dama

blugi de dama cu imprimeu

-- O piesa vestimentara extrem de populara, blugii de dama pot fi asortati cu nenumarate obiecte vestimentare si perechi de incaltaminte.Una dintre cele mai populare combinatii pe care o poti face este formata din blugi si o camasa. Indiferent care este culoarea jeansilor, camasile pot fi de orice nuanta, pot fi si in combinatii de culori. Insa pentru a da o nota eleganta tinutei, poti sa porti o camasa alba si o pereche de blugi negri. Combinatia da o nota eleganta si se potriveste pentru orice moment al zilei, poti purta obiectele de vestimentatie atat dimineata, cat si la pranz sau seara. Blugii se pot purta atat cu un pulover, cat si cu un tricou sau cu o bluza de matase. Nu sunt interzise combinatiile extravagante, care arata indrazneala!O pereche de blugi de dama taiati sau cu franjuri se numara printre preferatele adolescentilor. Ii poti purta cu tenisi, cu bocanci sau cu cizme. Mai nou, exista si blugi care pot avea tot felul de imprimeuri, de la cele florale, pana la tot felul de modele care pot fi crosetate. Ii fac sa arate mai originali. Blugii de dama largi, tip boyfriend, sunt, de asemenea, o alegere pentru femeile indraznete. Pentru o nota de feminitate, chiar pot fi purtati cu o bluza eleganta, care poate sa fie chiar cu paiete, si cu o pereche de stiletto. Daca alegi culoarea rosie pentru pantofi, cu siguranta vei face o alegere perfecta!Unul dintre marile avantaje pe care le ofera blugii este rezistenta acestora, materialul din care sunt confectionati este unul care tine. Nu degeaba acesti pantaloni au o istorie veche de mai bine de 500 de ani. Au fost pentru prima data confectionati in Genova, in Italia. Acesti blugi de dama moderni: https://www.bellezzafashion.ro/ blugi-jeans au o stransa legatura cu Levi (Loeb) Strauss, un emigrant german care a ajuns in Statele Unte ale Americii in anul 1847. El a fost cel care a schimbat fata jeansilor si i-a facut sa arate mai bine. Totodata, au imbunatatit si calitatea materialului din care sunt confectionati acesti pantaloni unici.