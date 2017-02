12 Millones Opiniones sobre los mejores clínicas de cirugía estética de Europa

12 millones Opiniones: Los ránkings mundiales: La Clinica estética -Wellness Kliniek en Bélgica - ha Ganado el premio al Mejor Servicio al Cliente de WhatClinic.com cinco veces seguidas.

-- Gracias a la gran cantidad de avances en el campo de la medicina, la cirugía se ha convertido en una opción segura para solucionar un problema médico y ha dejado de ser una opción complicada, tal y cómo solía ser antaño. Cada rama de la cirugía ha crecido drásticamente en los últimos años y ha permitido estar a la altura de nuevas exigencias e incluso para aquellas más arriesgadas y, ahora ya menos, complicadas. Lo mismo ha sucedido con la cirugía plástica, que ha sido testigo de una revolución de tendencias en los últimos años. Hoy en día, se puede hacer cualquier cosa desde estiramientos faciales, a aumentos de pecho o acrecentamiento de nalgas, de forma mínimamente invasivas y ¡sin apenas cicatrices! No sólo eso, si no que el período de recuperación también se ha reducido, al igual que los cuidados, efectos secundarios y revisiones después de la operación, ¡hasta el punto de reducirlo a apenas unas pocas semanas en vez de meses! Tal y cómo antaño pasaba con las operaciones de parpados.¡Cuando hablamos de cirugía plástica y esthética,Belgica no se queda atrás! Ésta clínica goza de una alta reputación gracias a sus procedimientos innovadores y dinámicos en conjunto con las últimas tendencias en cirugía plástica.- en Bélgica mantiene el récord de haber ganado el Premio al Mejor Servicio al Cliente para con el compromiso y la dedicación, cinco veces seguidas, y que otorga uno de los mayores buscadores médicos de internet: WhatClinic.Com (con más de un millón de clínicas en su lista).Los mejores clínicas de cirugía estética de Europa y del mundo12 millones OpinionesCon 12 millones de visitantes anuales en WhatClinic.com generando consultas para tratamientos selectivos por valor de más quinientos millones de euros entre doctores, dentistas, cirujanos y especialistas asociados a WhatClinic.com, queda resaltado que es un portal exigente y que otorga mucha importancia a la respuesta rápida y profesional a las preguntas de los pacientes.El Premio al Mejor Servicio al Cliente está diseñado a ayudar a los pacientes a identificar, de entre las mejores clínicas, aquellas que ofrecen un notorio y excepcional trato, resaltándolos para la primera toma de contacto.A aquellas clínicas ganadoras, se les informa y se les envía un certificado por correo para poder demostrar su participación. Cínicas ganadoras como Wellness Kliniek Belgium, se pueden fácilmente distinguir en WahtClinic.com por la insignia del premio y su corta lista de ganadores de su página.Este prestigioso premio de un motor de búsqueda líder, con más de un millón de visitas al mes, es un testimonio de que la excpecionalidad de Welness Kliniek está haciendo historia en la cirugía plástica.La, la favorita de los famosos. En Genk, Belgica; una de las pocasmundiales dedicadas sólo a la bellezaFamoso por sus varias opciones en cirugía plástica: aumento de pecho, cirugía de parpados, rinoplastia, estiramiento facial y elevación de nalgas entre otras. La clínica cuenta con un impresionante equipo quirúrgico y tiene la certificación ISO 9001 / En15224 para los servicios de atención sanitaria.La ISO 9001 / EN15224 es el estándar de calidad en la medicina privada. Siendo la ISO EN15224 una norma de sistemas de gestión de calidad fundamental que requiere de una organización para identificar, definir, documentar, implementar (seguir), medir y mejorar continuamente sus procesos. Es un sistema auto-dirigido que requiere de una organización para identificar y abordar los requisitos impuestos; así como mejorar su rendimiento en la organización (2).La odontología cosmética es otra área en la que la clínica ha pisado nuevos campos y realizado procedimientos radicalmente novedosos ¡con un gran éxito y a precios altamente competitivos!La clínica también ofrece asesoramiento personal gratuito en línea con aquellas personas que buscan aclaraciones relacionadas con la cirugía plástica o estética dental. ¡Echa un vistazo a sus últimos paquetes y opciones de cirugía plástica! (3)3.: http://www.wellnesskliniek.com/es/cirugia-plastica