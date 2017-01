Nieuw! Cyber Security (CSX) Practitioner

9-daagse Cyber Security training die opleidt voor het wereldwijd erkende Cyber Security (CSX) Practitioner certificaat van ISACA.

-- De Certified Cyber Security (CSX) Practitioner certificering is de eerste leveranciersonafhankelijke cyber security certificering die technische kennis en vaardigheden test in een live, virtueel cyber lab, terwijl andere cyber security trainingen vaak alleen testen op basis van 'vraag en antwoord'. De Cyber Security (CSX) Practitioner certificering sluit aan bij wereldwijd geaccepteerde standaarden en frameworks zoals het Amerikaanse NIST framework voor verbetering van de Critical Infrastructure Cyber Security, ISO 27005 en het COBIT 5 framework.Het Certified Cyber Security (CSX) Practitioner certificaat bestaat uit 3 niveaus resp. 3 trainingen. Om de titel Certified Cyber Security (CSX) Practitioner te verkrijgen moeten alle niveaus/trainingen doorlopen worden. De 3 niveaus/trainingen zijn:· Level 1 – Identification and Protection· Level 2 – Detection· Level 3 – Respond and RecoverKijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com ( http://www.imf- online.com/vakgebieden/ IT_security/ certifi... ).International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke)cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, financiële en HRM-vakgebied. IMF is al bijna 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.