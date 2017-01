Tastaturile de laptop variaza in functie de model. Dvs ce preferati?

Un articol interesant despre accesorii de notebook si nu numai!

tastatura de laptop qwerty

-- Nu este greu sa iti dai seama ca. Exista modele de tastaturi de laptop care pot fi folosite pentru un notebook.Astfel, exista celebrele tastaturi de tip QWERTY. In cazul acesteia, primele sase litere sunt trecute de de la stanga la dreapta, sus in coltul din stanga al tastaturii de laptop. Ordinea acestor litere este una simpla, si anume Q->W->E->R->T->Y. Aceasta este de departe cea mai comuna structura de tastatura pentru un notebook, dar si pentru o. Este un layout familiar care a fost dezvoltat de un editor de ziar. Acesta a fost si cel care a dezvoltat prima masina de scris comerciala.Scopul unei astfel de componente este acela de a usura tastarea, pentru ca aceste prime cinci litere sunt cel mai des folosite de catre utilizatori. Fiind asezate astfel, ele usureaza serios munca persoanei care lucreaza la notebook sau calculator. Layout-ul tastaturii Qwerty este atat de raspandit incat multi dintre utilizatori tasteaza fara sa se mai uite la litere, ci in monitor. Este una dintre tastaturile care ofera cea mai mare rapiditate la scris la calculator.Fiecare producator de laptop poate sa ajusteze tastatura in functie de cum va arata noteookul - https://laptop- direct.ro/tastatura- laptop -, ca sa usureze munca celui care o foloseste. Este normal ca fiecare producator sa isi doreasca numai produse de calitate, cu care sa castige fidelitatea publicului. De aceea, un producator de notebook urmareste sa si imbunatateasca mereu nu numai aspectul notebookului si capacitatile sale tehnice, ci si componentele. Astfel, se lucreaza la dimensiunea tastelor, dar si la culoarea acestora. Un alt aspect foarte important este luminozitatea, astfel ca exista tastaturi laptop ale caror taste sunt foarte bine luminate, chiar fosforescente, pentru a usura munca in conditii de lumina difuza.Alte tipuri de tastaturi sunt cea Dvorak, inventata de americanul August Dvorak, cat si modelul tip Colemak, a carui inventator a fost Shai Coleman.