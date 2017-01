High-Tech controle luchtkwaliteit bij Wellness Kliniek Genk

Mevr. Marly-Ann Spronken met zoon Caius

Contact

Wellness Kliniek

***@wellnesskliniek.com Wellness Kliniek

End

-- Van de redactie van smartlog.com20 jaar geleden was Wellness Kliniek in Genk de eerste privékliniek in de Benelux die het kwaliteitscertificaat ISO 9001 behaalde, later volgde ook het ISO 15224-certificaat. "Onze werking is gebaseerd op kwaliteit en efficiëntie. Luchtkwaliteit is één, zij het zeer belangrijk, aspect in het ISO-verhaal", aldus Director - en derde generatie ondernemer in de zorgsector- Caius Spronken.De Wellness Kliniek voor plastische chirurgie is één van de zorggerelateerde bedrijven van de Genkse familie Spronken. Inmiddels zijn er een 50-tal medewerkers, waaronder 8 chirurgen en 2 anesthesisten. "We beschikken over 4 volledig ingerichte operatiezalen voor esthetische chirurgie die aan alle betreffende normen voldoen. Meer dan 95 procent van de ingrepen worden ambulant uitgevoerd. Op werkdagen worden er ingrepen uitgevoerd tussen 8 uur 's morgens en 7 uur 's avonds. In die periode moet de luchtkwaliteit 100% gegarandeerd zijn", aldus Caius Spronken.Uiteraard maakt het verblijf in de operatieruimte zelf maar een onderdeel uit van het verblijfstraject van de patiënt in een privé-kliniek. Een ziekenhuis is sowieso een kritische omgeving. Er is ook heel wat logistieke beweging naast de operatiezalen:lokalen voor anesthesie, recovery, gangen etc, Dit maakt het niet altijd evident om de luchtkwaliteit in het operatiekwartier stabiel te houden. Bij het eenmalig openen van de deur van een operatiezaal verdwijnt een deel van de gecreëerde overdruk al."De sensoren zijn kwaliteitsinstrumenten die aangeven of er al dan niet kan worden geopereerd", aldus Spronken.Er worden in onze operatiezalen twee soorten deeltjespieken geregistreerd:bij een gewone (niet-kritische)piek, worden de betrokken medewerkers - chirurg, anesthesist, hoofdverpleegkundige - verwittigd door ons kwaliteitsdepartement door een alarmsysteem. Bij een kritische piek – wat we tot op heden niet voor hadden – wordt de betrokken operatiezaal meteen opgebeld met de vraag de activiteiten te beëindigen en de ruimte vrij te geven, zodat het luchtkwaliteitsprobleem kan worden aangepakt. Pas nadat alle waarden genormaliseerd zijn zullen de activiteiten hervat worden.Om de luchtkwaliteit te kunnen monitoren en te optimaliseren ging de privé-kliniek in zee met InsightAir Belgium. Kristin Mertens van deze onderneming, gevestigd in Olen: "Onze meetinstrumenten kunnen zowel ingezet worden in omgevingen waar het meten van de luchtkwaliteit een must is (bv. operatiezalen), als in omgevingen waarin het comfort van de gebruikers centraal staat (bv. kantoren)." Bij Wellness Kliniek werd er op woensdagnamiddagen in één van de vier operatiezalen een – zij het niet-kritische – piek aan partikels geregistreerd. "Bleek dat er op dat tijdstip activiteiten zoals poetsen en linnenbehandeling plaats vonden. Verder onderzoek van onze kant wees uit dat de aanwezigheid van de centrale medicijnenkast in de bewuste operatiezaal, waarvoor de toegangsdeur frequent diende geopend en weer gesloten te worden, een cruciale factor was. Door deze kast te verplaatsen naar een andere ruimte kon het piekprobleem worden opgelost", aldus Spronken.Dit was voor Caius Spronken meteen de aanleiding om de luchtkwaliteit integraal te laten protocolleren. Hiervoor bleek het installeren van een sensornetwerk de meest aangewezen oplossing. De nauwkeurigheid van de sensoren werd gecalibreerd volgens deze van de 'high end particle counters', en zijn vergelijkbaar.Via het sensornetwerk dat InsightAir Belgium installeerde, meet Wellness kliniek Genk nu het aantal deeltjes in de operatiezalen. Op deze manier wordt de patiënt een optimale omgeving – met minimale kans op infectie – gegarandeerd, want slechte lucht kan niet, dit leidt tot klachten.Aan de hand van metingen wordt de luchtkwaliteit getoetst ten opzichte van een cleanroom klasse D volgens GMP, en een cleanroom ISO 7 volgens ISO 14644. Het sensornetwerk laat toe de luchtkwaliteit in real time te meten, de visualisatie gebeurt via de software van SmartLog, een spin-off van klimatisatiespecialist ABN. Dit innovatieplatform werd in 2013 opgestart onder impuls van ABN, dat klanten zelf meer inzicht wou laten verwerven in de werking van hun luchtbehandelingssysteem, zodat ze dit desgevallend zelf zouden kunnen bijsturen.InsightAir gebruikt het platform (de software) van SmartLog om het luchtkwaliteitsensornetwerk uit te rollen. Indien het aantal partikels per m³ zonder aanwijsbare reden een bepaalde limiet overschrijdt, stuurt SmartLog een alarm uit naar het Wellness Kliniek klachten departement. Door middel van alarmen wordt het klachten departement verwittigd wanneer de luchtkwaliteit bepaalde waardes overschrijdt en kunnen zij actie ondernemen.Op die manier wordt een permanent inzicht verkregen in de luchtkwaliteit om van daaruit te streven naar voortdurende verbetering", aldus Lise Vandeborne van SmartLog.Via Dashboard InsightAir kan ook de gebruiker permanent de gemeten waardes nagaan, opvolgen, en eventueel de sensoren bijsturen. "Er kan altijd iets fout gaan met de sensor zelf, bv. door een onvoorzichtigheid bij het poetsen. In dat geval verwittigt de eindklant ons, en geven wij aan hoe het probleem kan worden opgelost, en hoe er moet worden geprecalibreerd", aldus Kristin Mertens.InsightAir Belgium en SmartLog zijn dus partners-consultants van Wellness Kliniek genk in haar voortdurend streven naar verbetering van de luchtkwaliteit. "Met ons sensornetwerk bieden wij klanten een tool in de ondersteuning van hun kwaliteitsbeleid, terwijl het SmartLog-platform voor de nodige flexibiliteit zorgt om deze sensornetwerken gepersonaliseerd te implementeren. Het voordeel ervan ten opzichte van eenmalige metingen in tijd en ruimte, is dat er een dieper inzicht wordt verworven in de luchtkwaliteit. Op termijn is het ook financieel voordeliger dan telkens opnieuw een eenmalige meetcampagne te moeten opzetten", besluit Kirsten Mertens.Redactie Philip Declercq www.smartlog.comOur Website: http://www.wellnesskliniek.com