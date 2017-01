Vibuk, la red profesional del talento artístico, crece un 500% y alcanza los 75.000 usuarios

Spread the Word

Jorge Martínez | CEO de Vibuk

jorge@vibuk.com

--ofrece una potente plataforma online para conectar actores y talento artístico con la industria audiovisual.Madrid, 23 de enero de 2017. Vibuk, la red profesional de los actores y el talento artístico, ha registrado un fuerte crecimiento en el último año y ha superado ya los 75.000 usuarios profesionales de la plataforma. Esto supone un incremento del 500% respecto al número de usuarios que empleaban la red profesional hace un año. Solamente en el último mes, la plataforma ha registrado más de 20.000 mensajes entre los usuarios, y se han convocado más de 200 castings en los cuales han participado más de 3.000 personas. Además, unos 32.000 usuarios únicos visitan Vibuk mensualmente. El objetivo de la startup para 2017 es continuar con este ritmo de crecimiento y alcanzar a final de año los 350.000 usuarios."Poder llegar a tantísimos profesionales del sector, dar visibilidad a su talento artístico y que sean encontrados rápidamente por la persona que quiere contratar… ha sido todo un reto, pero lo hemos superado con creces. Ahora nuestro próximo objetivo es la internacionalización y expandir Vibuk a otros países latinos", afirma Jorge Martínez, CEO de Vibuk. Además, la compañía tiene prevista cerrar una nueva ronda de financiación en las próximas semanas para incorporar nuevos inversores y socios estratégicos.Esta potente plataforma, creada en España hace dos años de la mano del empresario Jorge Martínez y el actor Antonio Resines, es el único buscador de actores y talento artístico en la red, y su objetivo es facilitar a agencias de casting, representantes, productoras y particulares la búsqueda, selección y promoción de todo tipo de perfiles artísticos, ya sean profesionales o amateurs.Según afirman los responsables de Vibuk, para acercarse aún más a los profesionales,que entre sus funcionalidades permitirá chatear y/o hacer un casting on line desde cualquier lugar a través del smartphone.El perfil del profesional en VibukDe los perfiles profesionales registrados en la plataforma, el 60% son mujeres y, en su amplia mayoría, residentes en grandes ciudades. La edad media de los profesionales artísticos está entre los 20 y los 40 años, y el 90% son españoles, o extranjeros residentes en España.Desde hace unas semanas el mercado de México, que es el próximo en el punto de mira de Vibuk, está creciendo a gran velocidad. Cabe destacar que un 10% del total de usuarios registrados proceden de este país, el segundo que aporta más profesionales después de España.Vibuk ha sido premio FICOD a la start up más innovadora en España en 2015 y primer premio seed&click a la mejor start up dentro del terreno de las artes escénicas.Acerca de VibukVídeo de Vibuk ( https://www.youtube.com/ watch?v=Xww0nd0gmtc&feature= y...