CareforAir festeggia i 5 Anni di Attività

CareforAir Rainbow Breezer

End

-- CareforAir sta festeggiando i suoi 5 splendidi anni di distribuzione dei suoi prodotti su Amazon. Si tratta di un grande traguardo per la catena britannica di Negozi Amazon, i quali hanno distribuito i purificatori e le essenze per l'aria di CareforAir sin dal 2011.CareforAir ha avviato la sua attività nel 2006 quando la fondatrice Heather ha intuito un'opportunitàper guadagnarsi da vivere pur continuando ad aiutare chi soffre di disturbi respiratori.Una delle prime sfide affrontate da CareforAir fu quella di far arrivare il proprio messaggio a chi aveva bisogno di migliorare le condizioni della sua aria in casa.In tutte le attività esistono delle sfide, alcune imprese, come CareforAir, sono abbastanza fortunate da potersi godere un vero successo, assieme a delle vittorie. Una di queste vittorie arrivò quando la gente iniziò ad acquistare il CareforAir Rainbow Breezer.Heather, proprietaria di CareforAir, è stata accreditata con questa frase, pronunciata mentre parlava di un'altra grossa vittoria. "Uno dei punti più alti della storia di CareforAir è stato quando abbiamo ricevuto delle grandiose recensioni dai clienti che ci ringraziavano di aver dato loro il nostro CareforAir Rainbow Breezer, il quale li aveva molto aiutati coi loro problemi respiratori."La fondatrice di CareforAir, Heather dice "Siamo lieti di poter fornire ai clienti di Amazon i nostri unici prodotti. Ritengo che il segreto dell'arrivare fino ad un certo punto come impresa oggi è avere il desiderio di aiutare chi ha bisogno tramite i propri prodotti".CareforAir attualmente è costituito da un team che gestisce il "negozio" ed ha grandi piani per l'anno a venire. Uno dei loro obiettivi principali è dare aria fresca e pulita in ogni casa del Regno Unito.CareforAir vorrebbe anche ringraziare i suoi amici e i suoi leali clienti per il loro leale e continuo sostegno.Maggiori informazioni si possono trovare sulla loro pagina Amazon su. http://amzn.to/ 2fbhE4s