¿Como proteger de usb rubber ducky con herramienta gratuita beamgun?

El USB Rubber Ducky es una pequeña herramienta increíble puesta en marcha por los expertos de ciberseguridad de HAK5. Básicamente.

beamgun1

Contact

David Thomas

***@gmail.com David Thomas

End

--es una pequeña herramienta increíble puesta en marcha por los expertos de ciberseguridad de HAK5. Básicamente, este pequeño dispositivo USB se registra como un teclado, espera un poco y luego corta la computadora de la víctima con una ráfaga de pulsaciones de teclado a una velocidad super humana y las soluciones tradicionales de seguridad en redes no pueden detectar esto. Esto requiere una sesión activa, aunque obviamente la computadora no necesita ser desatendida.Los posibles efectos de este ataque son devastadores para ciberseguridad de una empresa. Por lo general, es trivial elevar los privilegios al administrador (ya que está emulando un usuario escribiendo), por lo que puede instalar cualquier tipo de malware que se desee, extraer scripts más grandes desde un servidor remoto, o peor explican consultor de, Salvador Ruiz de iicybersecurity.Usted puede protegerse contra USB Rubber Ducky usando Beamgun, una herramienta de ciberseguridad. Beamgun escucha tranquilamente el USB insertado. Se ejecuta como un proceso de fondo. Beamgun bloquea la inyección de golpe de la llave robando continuamente el enfoque y bloqueando la máquina. Todas las teclas de teclado se graban y se puede ver lo que el hacker estaba tratando de hacer según consultor de seguridad en redes.Según expertos dede Instituto internacional de seguridad cibernética, Beamgun se muestra en los procesos del sistema cada vez que ejecuta BeamgunApp.exe. Si lo instalas utilizando MSI installer, esto sucederá cada vez que inicie sesión. Puedes hacer clic en el icono correspondiente para ver el estado de la aplicación. Desde aquí, puedes desactivar Beamgun. Si estás a punto de insertar y quitar dispositivos USB con frecuencia, durante los próximos 30 minutos. También puedes hacer "Reset" Beamgun si has sido alertado y, finalmente, puedes forzar a Beamgun para salir haciendo clic en "Exit".También puedes configurar los ajustes de seguridad en redes para Beamgun utilizando las dos casillas de verificación. Cuando el beamgun detecta un dispositivo USB, sólo ejecutará las funciones que haya seleccionado. Si selecciona "Attempt to steal", Beamgun intentará robar todas las teclas de teclado y robando continuamente el enfoque. Si marca "Lock workstation", Beamgun le dirá a Windows que se bloquee, forzándolo a escribir su contraseña para continuar.Según expertos de seguridad en redes y ciberseguridad, hay algunas llamadas importantes de la API de Win32 que nos permiten hacer lo siguiente:§ Supervisar las inserciones de dispositivos de teclado para que podamos alertar,§ Enganchar teclas para que podamos ver lo que el atacante intentó hacer,§ Roba continuamente el enfoque al teclado para evitar que el atacante progrese y, finalmente,§ Bloquea la estación de trabajo. Como otra opción (potencialmente más robusta), el usuario puede optar por bloquear la estación de trabajo cada vez que se produce una inserción USB.Dado que el Rubber Ducky es un dispositivo de teclado, los expertos de seguridad en redes y ciberseguridad tuvieron que ser muy cuidadoso en la implementación de Beamgun para tratar de frustrar algunas contramedidas. El experto de seguridad en redes se aseguró de que algunos fans de Rubber Ducky se esforzarán para subvertir Beamgun, por estsos razones hay más seguridad:§ Desactivación de ALT-F4§ Usando botones personalizados que no responden a eventos del teclado§ Robo de enfoque en un loop con un intervalo muy ajustad.