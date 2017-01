La Piccola Cella dell'Anima e Altri Racconti è ora disponibile in italiano

La raccolta di storie brevi del celebrato autore statunitense Matthew Pallamary, già accolta da Ray Bradbury con un entusiastico "Bravo! Ancora!" è ora a disposizione di tutti i fan italiani dell'horror.

La Piccola Cella dell'Anima e Altri Racconti

-- Un'eclettica raccolta di storie brevi,, è un omaggio dell'autore, Matthew J. Pallamary, alla tradizione e alla produzione di Ray Bradbury, ed ora è disponibile sia in versione cartacea che digitale, tradotta da Emanuele Caccia.Questa raccolta, prossima alla pubblicazione in portoghese, è la seconda opera di Pallamary ad essere tradotta in italiano, dopo, scritto in collaborazione con Paul Mayberry.Inoltre, l'acclamato romanzo storico di Pallamary,, che racconta i primi contatti fra gesuiti e indiani Guaraní in Sud America dal punto di vista degli indiani, è prossimo alla pubblicazione in spagnolo e tedesco.Molte delle storie contenute in questa raccolta sono state già pubblicate su riviste, giornali e periodici di vario tipo, fra i quali spicca il. Questa raccolta di Matthew Pallamary ha inoltre ricevuto una menzione nello Year's Best Horror and Fantasy.Dall'introduzione:La luce non può esistere senza oscurità.Il sole non può sorgere senza che la notte lo preceda e il finire di ogni giorno lo vedrà sempre dissolversi nel buio. Una vita tutta rose, fiori e belle giornate soleggiate sarebbe una vita senza alcun contrasto. Un sole che non smetta mai di splendere sarebbe tanto accecante quanto distruttivo. Abbiamo bisogno dell'oscurità. Essa è parte integrante del tutto.Essa è parte di noi.I racconti dell'orrore riflettono il nostro lato più oscuro. In un'era come questa, di paure decisamente reali e manifeste, come AIDS, cancro e terrorismo, i racconti del terrore si assumono un compito indispensabile, quello di offrire al lettore la possibilità di provare paura in maniera controllata e l'opportunitàdi affrontarne l'orrore alle proprie condizioni. Se poi la lettura dovesse rivelarsi troppo pesante, un libro può essere chiuso e riposto sullo scaffale quando si vuole. Cercare la paura in questo modo ci permette di affrontare concretamente le angosce della vita moderna, alleviando così la sensazione di ansia che le accompagna.L'orrore è un'emozione che ci mantiene in contatto con i nostri lati più oscuri, dandoci al contempo modo di venire a patti con la nostra vulnerabilitàe con lo spettro della morte inevitabile. Le storie dell'orrore sono come una valvola di sfogo; riescono ad alleviare la pressione quando questa si fa eccessiva, ma il loro essere opere di fantasia ci lascia spazio per allontanarcene quando minacciano di schiacciarci. Esse ci offrono il sollievo della catarsi senza soffocarci con qualcosa che non saremmo in grado di sopportare.Troppo spesso rifiutiamo l'esistenza del nostro lato più oscuro, sperando che ignorarlo lo renda in qualche modo meno reale.Il romanzo storico di Matthew J. Pallamary,ha ricevuto recensioni eccellenti ed è stato premiato con il San Diego Book Award. Il libro è stato inoltre adattato come spettacolo acrobatico, la cui produzione è stata seguita da un episodio della serie PBS Arts in Context, in seguito nominato agli EMMY Awards. Il suo libro di memorie, titolato, è stato premiato con il primo posto ai San Diego Book Awards, nella categoria "Libri Spirituali" ed è stato premiato anche come finalista ai National Best Book Awards. Pallamary viaggia spesso fra le giungle, le montagne e i deserti di tutta l'America, da nord a sud, per proseguire i suoi studi delle tradizioni sciamanistiche e delle antiche culture di quei luoghi. Per maggiori informazioni visitate WWW.MATTPALLAMARY.COMIl traduttore, Emanuele Caccia, è nato e cresciuto fra le nebbie dell'Italia settentrionale, dove ha conseguito la sua laurea in Mediazione Linguistica e Culturale. Specializzatosi nella traduzione letteraria, continua a lavorare fra libri, sottotitolazione e documentari. I suoi ultimi lavori sono il presente libro e la traduzione italiana di, quarto libro delle, di Cecilia Dart-Thornton.L'edizione in lingua italiana deè disponibile su Barnes & Noble, Apple, Kobo, Scribd, Tolino, Streetlib, 3M, Baker and Taylor, Follet, Overdrive, Gardners, Chegg e Google Play, mentre l'edizione cartacea può essere acquistata su Amazon al seguente link.