Empresa portuguesa pioneira a nível mundial lança primeira rede global de comunicações em vídeo

-- A VEEDEEO, uma empresa portuguesa com escritórios em Lisboa, disponibiliza a partir de hoje uma rede global de sistemas de videoconferência, permitindo que as empresas efectuem vídeo-chamadas entre equipamentos de videoconferência com a mesma facilidade de uma vulgar chamada telefónica.A rede funciona como um directório global e independente na cloud onde as empresas registam os seus equipamentos de videoconferência (VCs). A cada equipamento de VC é-lhe atribuído um número único e global. Através deste número é possível realizar, ou receber, vídeo-chamadas directamente no próprio equipamento. Ao receptor basta atender a chamada no respectivo equipamento.A ideia surgiu do facto de ainda não existir, como nas redes telefónicas, uma rede específica para vídeo. "Não existe um sistema centralizado que atribua números a sistemas de videoconferência", explica o CEO da VEEDEEO, Carlos Tavares. "Realizar vídeo-chamadas entre sistemas de vídeo é, muitas vezes, extremamente difícil porque implica configurações complexas e abertura externa de redes e outras preocupações de segurança que consomem tempo e requerem expertise técnica".Para solucionar este problema, a VEEDEEO criou um sistema cloud central baseado em standards de mercado que dispensa a necessidade das empresas adquirirem quaisquer equipamentos adicionais para realizar vídeo-chamadas com o exterior, promovendo a segurança das redes empresariais nas comunicações em vídeo. A plataforma da VEEDEEO trata de todas as conversões de IPs públicos e privados de todos os sistemas de vídeo registados, garantindo a privacidade dos mesmos.A plataforma cloud da VEEDEEO é, dessa forma, uma ponte entre sistemas de videoconferência. Uma empresa pode iniciar uma videoconferência marcando um simples número de 6 dígitos e aguardar que o equipamento de destino atenda - tudo isto em segundos."Costumamos dizer que esta rede é uma espécie de páginas amarelas da videoconferência, onde qualquer empresa se pode registar de forma gratuita e potenciar a utilização dos seus equipamentos de videoconferência com o mundo inteiro", conclui Carlos Tavares.Esta nova plataforma promete revolucionar o panorama das comunicações em vídeo, democratizando a sua utilização e contribuindo para um mundo cada vez mais ligado e próximo.Para proceder ao registo na rede da VEEDEEO, basta criar uma conta gratuita na plataforma, em register.veedeeo.me , e seguir as instruções disponibilizadas.O registo na cloud da VEEDEEO é ilimitado, o que significa que qualquer empresa pode registar todos os seus equipamentos de vídeo sem qualquer custo.Para mais informação, contacteSofia Chedassofiac@veedeeo.me+351 21 365 9007