Nieuw! Business Data Scientist

Deze Data Science opleiding leidt op tot Business Data Scientist en focust met name op het interpreteren van data op business relevantie en de vertaling naar innovatieve producten/diensten.

-- Een Business Data Scientist is een Data Scientist die zich heeft gespecialiseerd in het vinden van de aansluiting bij de business. Een Business Data Scientist creëert waarde door de juiste business vragen te stellen, relevante data te ontsluiten en deze te vertalen naar innovatieve toepassingen. Een Business Data Scientist interpreteert data op business relevantie, vertaalt deze naar product/dienst innovaties en 'verkoopt' deze binnen de organisatie. Hierin ligt dus de meerwaarde van de Business Data Scientist ten opzichte van de 'traditionele', meer technische Data Scientist.Data Scientists hebben de know-how om data technisch te ontsluiten en te analyseren. Deze technische know-how is noodzakelijk, maar volstaat in veel gevallen niet. De kunst is om data in te zetten ter verbetering van de organisatie en het bedrijfsresultaat. Hier komt dus de Business Data Scientist in beeld.De 10-daagse opleiding Business Data Scientist is gebaseerd op een unieke visie op het vakgebied en reflecteert van daaruit op de positie van de Business Data Scientist in een organistatie.Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com ( http://www.imf- online.com/vakgebieden/ IT_algemeen/ busines... ).International Management Forum (IMF) ( http://www.imf- online.com/ ) is gespecialiseerd in het ontwikkelen, uitgeven en organiseren van certificerende cursussen en trainingen. Deze opleidingen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, Financiële en HRM-vakgebied. IMF is al meer dan 25 jaar een begrip op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal actief. De internationale opleidingen worden in meer dan 40 landen verkocht.