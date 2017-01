ActionCOACH Business Coaching viert haar 20-jarig bestaan als franchiseformule

Met twee decennia van coachen van MKB-ondernemers naar succesvolle groei en duurzaamheid is ActionCOACH Business Coaching wereldwijd de nummer 1 business coaching franchise geworden met bijna 1000 coaches in 64 landen

ActionCOACH Founder & President Brad Sugars

Contact

Janine Lie-A-Kwie

+31302106038

***@actioncoach.com Janine Lie-A-Kwie+31302106038

End

-- ActionCOACH oprichter Brad Sugars schreef naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van ActionCOACH als franchiseformule onderstaand artikel.Dit jaar viert ActionCOACH Business Coaching haar 20-jarig bestaan als franchiseformule. In 1993 heb ik op 22-jarige leeftijd ActionCOACH opgericht met een mindset van 'overvloed voor iedereen'. Die mindset vormde de inspiratie voor onze bedrijfsvisie die tot op de dag van vandaag nog steeds is: "Wereldovervloed door (her)educatie van ondernmers". Doordat ik op deze jonge leeftijd al entrepreneur en miljonair was, wilde ik meer doen. Natuurlijk wilde ik meer geld verdienen, maar ik had door dat het niet alleen om het geld ging. Daarom zeg ik altijd: "Mijn ultieme doel was om een miljonair te worden…totdat ik er een werd."Toen ik eenmaal, in mijn gedachten en in de plannen voor mijn onderneming, had vastgesteld dat ActionCOACH een hoger doel moest hebben dan alleen geld verdienen, vloeide het geld bijna natuurlijk binnen. Dit was een direct gevolg van een duidelijke visie, een degelijke strategie, een fantastisch netwerk van collega's, solide medewerkers en een bedrijfswerkwijze die gigantische groei mogelijk maakten. In 1997 werd ActionCOACH een internationale franchiseformule en binnen 10 jaar hadden we kantoren in Nieuw-Zeeland, Azië, de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Europa. Vandaag de dag hebben we meer dan 1000 kantoren in 64 landen…en dit aantal groeit.Met twee decennia van succesvol coachen van MKB-ondernemers naar succesvolle groei en duurzaamheid – waarvan velen naar ons toe kwamen op het randje van faillissement – is het belangrijk om terug te kijken op wat ertoe heeft geleid dat ActionCOACH Business Coaching wereldwijd de nummer 1 business coaching franchise is geworden.1.ActionCOACH is ingericht op continue groei. Toen franchisenemers zich realiseerden dat ze goed geld verdienen en zij als individuele coaches het leven van ondernemers en hun familie veranderden, wilden velen van hen hun ActionCOACH franchise uitbreiden. ActionCOACH besloot daarom om gelimiteerd masterlicenties aan te bieden, waarmee internationale expansie mogelijk was met mensen die goed ingevoerd waren in het bedrijfsleven in hun lokale markten. Om verdere groei te garanderen werd ActionCOACH een franchisegever in meerdere merken door diensten aan te bieden die ons coaching systeem complementeren en uitbreiden. We hebben onze diensten onder de paraplu 'business services' uitgebreid, met financiële diensten (ProfitsPlus), personeelsontwikkeling (Engage & Grow) en marketingtraining (Luv4Marketing). Door voortdurend in te spelen op de vraag van de markt, verzekeren we onze klanten van de beste educatie om hun eigen succesvolle onderneming te leiden en een uitstekende balans tussen werk en privé te bereiken.Aangezien meer dan de helft van de kleine bedrijven in Amerika vanuit huis werkt volgens het Amerikaanse Census Bureau, is een ActionCOACH franchise ideaal voor de intrinsiek gemotiveerde, startende ondernemer met bedrijfservaring. (noot: Dit geldt ook voor Nederland). Anders dan andere branches in franchising vereisen bedrijfsdiensten zoals coaching namelijk geen grote investeringen. Er is geen stuk land dat je moet aanschaffen, geen gebouwen die moet worden gebouwd en geen werkruimtes die moeten worden afgehuurd. Jij bent in wezen het bedrijf. Natuurlijk staat vanuit huis werken niet gelijk aan minder werken. In feite is vanuit huis werken net zo veeleisend – zo niet meer – als een zelfstandig bedrijf. Er is nu eenmaal een bepaald type persoon voor nodig om een succesvol bedrijf op te zetten vanuit huis, en – net zoals met alles – je haalt eruit wat je erin stopt.Een thema in al mijn seminars, mijn boeken en mijn klassen is PLEZIER! Mensen zijn eerder geneigd om dingen te doen die leuk zijn, dus waarom zorgen we er niet voor dat leren leuk is? Maak het plezierig om systemen aan te leren die resulteren in meer geld in je portemonnee en meer tijd samen met je familie en vrienden. Dat is wat we aan onze klanten geven, en we kunnen dit geven omdat we op deze manier onze eigen levens leven.Een vaste regel die ik gebruik wanneer ik belangrijke bedrijfskeuzes maak, is dat ik pas actie onderneem wanneer ik 80% zeker ben over de beslissing. Waarom 80%? Omdat je nooit echt ergens 100% zeker van kunt zijn totdat de keuze daadwerkelijk is gemaakt en er actie is ondernomen. Dit geldt ook voor het kiezen van een levenspartner, besluiten of je wel of geen kinderen wilt, het kopen van een huis, het leasen van een auto en alle bedrijfskeuzes van dien. Het probleem met wachten totdat je meer dan 80% zeker bent van een beslissing, is dat de waarschijnlijkheid dat je geen actie zult ondernemen steeds groter wordt, terwijl de waarschijnlijkheid dat je ooit meer dan 80% zeker zult zijn over een bepaalde actie zeer klein is. Dus of je nu zit te twijfelen over het stoppen met je baan en voor jezelf beginnen of over het beslissen welke franchise je het beste kan kopen… Mijn advies is dat je de zaak eerst uitvoerig onderzoekt, dit deelt met je familie en naasten en wanneer je er 80% zeker van bent, gewoon actie moet ondernemen!Wereldwijd zullen bijna al onze coaches het ActionCOACH netwerk noemen als een van de beste aspecten die de ActionCOACH franchise met zich meebrengt. Sommigen noemen het zelfs een soort van "broederschap", waar doorgewinterde coaches klaarstaan om de net afgestudeerden van de ActionCOACH trainingsprogramma's te helpen om hun klanten te werven en problemen op te lossen. Het is zo dat coaches elkaar helpen bij het werven van nieuwe klanten en bij het succesvol coachen van hun klanten naar positieve resultaten.Sluit je aan bij mij en mijn team in het vieren van ons twintigjarig franchise succes, en op naar de volgende twintig jaar! Als jij iemand bent die MKB-ondernemers wil helpen excelleren in de economie van vandaag, over de vaardigheid beschikt om te netwerken en ervaring in het bedrijfsleven hebt, doe dan de Entrepreneur's Assessment om te zien of wij de juiste franchise zijn voor jou. Klik op de link hieronder om te beginnen met de test…Het is gratis...