Un nouveau Directeur du Développement pour l'Afrique Occidentale et Centrale 

La Star University a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Floribert M. Mawit comme le nouveau Directeur du Développement pour l'Afrique Occidentale et Centrale.

-- La Star University a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Floribert M. Mawit comme le nouveau Directeur du Développement pour l'Afrique Occidentale et Centrale. Le Dr. Mawit a une longue histoire de travaux scientifiques et il est l'auteur de plus de 9 publications en plus d'être un éducateur et un conférencier."Notre nouveau directeur servira de représentant principal de la Star University pour toute l'Afrique Occidentale et Centrale", a déclaré le Président dela Star, le Dr Robert Brown. "Nous sommes ravis qu'il va nous aider. Dr Mawit a de l'amour et de lapassion pour l'éducation qui ressortent dans toutes ses interactions avec les étudiants potentiels et les familles. Il sera un ambassadeur infatigable, et assurera un leadership passionné pour la StarUniversity ".Mawit, originaire de la République Démocratique du Congo, vit au Cameroun depuis plus de 24 ans et est actuellement Chancelier du FaithTheological Seminary Afrique qui est actuellementimplantée au Bénin, Cameroun, Congo, République Démocratique Congo, Côte d'Ivoire et Gabon."Je suis honoré et ravi de rejoindre la Star University comme Directeur du Développement pour l'Afrique Occidentale et Centrale", a déclaré le Dr Mawit. "Une des principales leçons que j'ai apprises au de mes plus de 24 années en tant que leader chrétien est qu'une éducation exceptionnelle peut transformer profondément les étudiants ainsi que les communautés. En créant des programmes qui ajoutent authenticité,profondeur et engagement à des salles de classe en ligne et virtuels, nous offrons des opportunités mondiales pour les étudiants en Afrique Occidentale et Centrale."En plus de ses fonctions pastorales, le Dr Mawit sert comme Directeur Régional pour World Ministry Fellowship Afrique et comme Pasteur Principal de la Communauté du Rocher, qu'il a fondée en 1996.Fondée en 2015, la mission de la Star Universityest d'apporter un enseignement supérieur chrétien de qualité en ligne, d'abord et avant tout à des personnes sous-desservies dans des pays à faibles ressources dans le monde entier, en leur donnant la formation nécessaire pour mener une vie épanouie. L'Universitéfournit des solutions d'apprentissage du 21siècle à un monde global et lancera le programme de communication des médias en Avril 2017 au Cameroun en Afrique. La Star University offrira un programme de licence àpartir de l'automne 2017 et est affiliée à World Ministry Fellowship. Pour plus d'informations sur la Star University, veuillez visiter http://www.staruniversity.org ou nous contacter à info@staruniversity.org