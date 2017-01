Modul de functionare a unei baterii de laptop

End

-- Acumulatorii de laptop functioneaza dupa acelasi principiu in cazul tuturor modelelor de pe piata. O baterie de laptop Dell aduna energie pe care apoi o da mai departe, pentru functionarea laptopului. Acelasi principiu funtioneaza si in cazul automobilelor. Bateria produce tensiune in urma unei reactii chimice.Cate celule are o baterie de laptop?O baterie de laptop are, in mod normal, sase celule. Puterea de incarcare de la zero se stueaza undeva la valoarea de 30W.Cand acumulatorul laptopului Dell este epuizat, atunci pui laptopul in prize, incepe sa mearga, apoi bateria se incarca cu energie electrica. Este un procedeu simplu. Cand bateria este complet incarcata, atunci scoti laptopul din priza, pentru ca nu mai este nevoie sa il tii la incarcat.Din contra, poate ca ai auzit ca ar trebui ca laptopul sa fie tinut in continuare in priza, pentru ca este mai bine asa, insa nu este ok, pentru ca bateria are mai mult de suferit! Ea se va defecta mai repede si ii va slabi din capacitatea de functionare. Astfel, cu timpul, va ajunge sa aiba o autonomie din ce in ce mai mica, ceea ce inseamna ca va trebui sa o tii tot mai mult timp la incarcat. Ceea ce nu este deloc recomandat, pentru ca va trebui sa cumperi un acumulator nou pentru laptopul tau.Cum se schimba acumulatorulUn acumulator de laptop se poate schimba foarte usor. Il scoti din compartimentul destinat acestuia pe cel vechi pe care trebuie sa il inlocuiesti, apoi il montezi pe cel nou pe care l-ai cumparat. Este ideal sa cumperi intotdeauna o baterie de laptop noua, originala, caci aceasta este cel mai usor de folosit. Se remarca si prin faptul ca are o durata de viata mai mare, spre deosebire de un acumulator care este achizitionat la mana a doua. Cand cumperi un lucru la second hand, indiferent de marca acestuia, trebuie sa iei in calcul faptul ca ar putea sa te tina mai putin, spre deosebire de un produs care este nou. Produsele noi se remarca si prin faptul ca au garantie.