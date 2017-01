Abierta la matrícula para el curso de marketing online para escritores

Se publica un pionero curso dedicado en exclusiva a los autores que quieren promover sus creaciones a través Internet.

-- Se publica un pionero curso dedicado en exclusiva a los autores que quieren promover sus creaciones a través Internet.La autoedición es el nuevo paradigma en el mundo de la creación digital que ha democratizado el acceso de los autores a la distribución mundial de todo tipo de obras. Cualquier persona con herramientas de oficina esenciales ahora puede publicar un libro o cualquier tipo de trabajo multimedia.Sin embargo, bien sabido es que el camino no termina allí. Los autores autopublicados son conscientes de que no es nada fácil vender libros y hacerse conocer como autor. En este curso los escritores aprenderán a aumentar espectacularmente las ventas de sus libros mediante sencillas estrategias y ténicas de marketing digital.El curso 'Marketing online para escritores' se centra en que los autores aprendan a construir marca personal de autor, a utilizar correctamente las redes sociales para crear una comunidad de lectores fieles y a conocer diversas plataformas para promover sus obras. Todo con el objetivo de impulsar rápidamente las ventas de sus obras presentes y futuras.Además, también se muestra como distribuir los libros en las principales librerías online, tales como Apple Store o Barnes and Noble, entre otras.Más información sobre el curso 'Marketing Online para escritores" en la dirección: http://www.consultor- seo.com/curso- marketing-online- escri... . La matrícula ya se encuentra abierta en https://www.udemy.com/ book-marketing- marketing-online- par...