Webfood.lu livraison a domicile

--Que ce soit pour repas de midi, à prendre entre collègues au bureau, ou encore qu'après une longue journée de travail, vous n'ayez guère envie de vous faire à manger, la livraison de repas à domicile vous apporte les meilleurs plats, à l'endroit de votre choix !D'ordinaire, lorsqu'on pensait livraison de plats à domiciles, quelques options s'offraient à nous : livraison d'une pizza, d'un snack, de sushi ou encore de plats chinois. Dorénavant, au Luxembourg, la livraison de repas à domicile s'inscrit dans une tout autre mesure, puisque désormais, ce sont les plus grands restaurateurs, qui via Webfood.lu vous livrent les repas à la carte, directement chez vous, sans avoir à payer de frais de livraison supplémentaire !A travers notre plateforme de livraison de repas à domicile, nous avons souhaité répondre à toutes vos envies :- La livraison d'une pizza à domicile- La livraison de sushi, d'un plat chinois à travers le Luxembourg- Mais aussi, la livraison du plat phare de ce restaurant que vous appréciez tout particulièrement.Nous sommes allés à la rencontre des restaurateurs à travers le Luxembourg, des cuisiniers au sein des foodtrucks, et nous les avons convaincus, pour eux, de livrer leurs plats chez vous ! Quelques-uns ont hésité, mais la grande majorité d'entre eux a accepté de croire en notre projet, si bien qu'aujourd'hui, nous vous proposons une large sélection de restaurants, pour une livraison de pizza, de sushis, de plats indiens, de mets chinois, ou encore des spaghettis à l'italienne, préparés par les meilleurs restaurants du Luxembourg !Ainsi, désormais, plus besoin d'aller au restaurant, c'est le restaurant qui s'installe…chez vous !Depuis votre bureau, ou le confort de votre canapé, chez vous, il vous suffit, au lieu de préparer à manger, de vous munir de votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, pour commander vos plats en ligne. Sans avoir à atteindre de longues minutes au téléphone, désormais, profiter d'un service bien plus pratique et rapide qui vous permettra de déguster au plus vite, les plats de votre restaurateur favori !En passant commande, les restaurateurs reçoivent, en direct, via notre application, l'intitulé et le contenu de votre commande, qu'ils ne manqueront de vous préparer avec un soupçon d'attention et une pincée de délicatesse. Dès lors, vous recevrez un sms, ou un mail, vous informant de la validation de la commande, c'est alors généralement le moment où votre estomac commence à crier famine, ravi du bon repas en perspective !Quelques minutes plus tard, la sonnette retentit, depuis le couloir de votre appartement, ou sur le seuil de votre porte, une délicieuse odeur de bon plat vient chatouiller vos narines… Assurément, vous allez vous régaler. Si vous n'avez pas réglé via la plateforme, faites-le en direct. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, n'est-ce pas ?Ps : À la fin du repas, prenez le temps de la digestion, pour laisser votre avis sur le repas…Pour répondre à vos besoins, dans les meilleures conditions, nous vous permettons également de commander votre plat, pour une livraison à domicile au Luxembourg, directement depuis Facebook, sans avoir à être redirigé vers un site ou un autre !Enfin, n'oubliez pas de rester connecté, de nombreux cadeaux et bons de réductions sont à gagner…C'est le moment de vous laisser, ça sonne à la porte, nos sushis sont arrivés !