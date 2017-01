Ce obiceiuri au romanii atunci cand isi duc masina la service pentru revizii

Romanii aleg in principiu masinile second-hand, fie ca vorbim de site-urile online de anunturi si vanzari, fie ca vorbim de pietele emergente din state precum Germania, Spania, Italia, Anglia, Austria, Ungaria sau Franta.

-- In completarea acestui aspect, mai mult de jumatate dintre posesorii de masini second-hand aleg service-urile auto direct reprezentate pentru acel brand sau marca auto, iar 30% aleg service-urile universale sau independente.Cand vorbim de masini autohtone cu vechime cuprinsa intre 6 si 15 ani, peste 37% dintre romanii posesori a unor astfel de vehicule aleg sa le repare singuri cu ajutorul unui prieten in garajul propriu. (http://www.marathonservice.ro/service-auto/)Românii care apelează la un service de marcă apreciază amabilitatea personalului, respectarea termenului promis şi calitatea lucrării efectuate. In plus, au garantia lucrarilor si calitatea pieselor instalate pe automobil.Romanii care aleg service-urile independente sunt multumiti pentru costul mic al pieselor si al manoperei.Din cauza starii deplorabile a drumurilor din Romania, cele mai multe automobile ajung la service pentru revizii auto in zona mecanica, de la arcuri, suspensii la alte componente si mai putine masini vin sa prezinte uzuri de software sau pe partea electrica. ( http://www.marathonservice.ro/ services/electrica- auto/ In privinta marcilor auto care ajung mai rar la service, romanii spun ca masinile NISSAN sunt cele mai stabile si fiabile, urmate de SKODA si Chevrolet. De partea cealalta a baricadei, marci cu probleme si care ajung des la service sunt Ford, Peugeot sau Renault.Nu vorbim aici de brandurile autohtone precum LOGAN, SANDERO sau modelele mai vechi de Dacii sau alte autoturisme precum CIELO, Matiz, ARO sau OLCIT.Potrivit unui studiu auto avizat, din martie 2016 pana in octombrie 2016, peste 60% dintre posesorii de autoturisme au trecut cel putin o data pe la un service autorizat pentru probleme mecanice.Restul de proprietari au preferat sa apeleze la service-uri de cartier sau la reparatii in regim DIY in garajul personal supravegheati de un prieten.In speranta ca informatiile furnizate v-au fost de ajutor, speram sa ne revedem in curand.