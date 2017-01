Las 3 claves del éxito empresarial

Te mostramos 3 claves para tener un éxito empresarial de los negocios rentables

--, programa de televisión de la pequeña empresa de la CNBC, protagonizada por el empresario Marcus Lemonis, se acaba de renovar para una segunda temporada. La serie basada en la realidad sigue Lemonis mientras invierte $ 2 millones de su propio dinero en pequeñas empresas que están luchando, pero tienen el potencial para el éxito.parejas Lemonis su inversión monetaria con el asesoramiento práctico a los fundadores y empleados de las empresas. Si hay una persona que se hizo para este tipo de espectáculos, es Lemonis. Él es el fundador, presidente y CEO de la Camping World / Good Sam, un minorista nacional de vehículos recreativos y de bienes y servicios relacionados. La empresa genera más de $ 3 mil millones por año en ventas y emplea a más de 6.000 personas-no está mal para alguien que aún no ha cumplido 40 años.¿Quieres adentrarte en la productividad?Acceder a una colección curada de elementos esenciales de productividad y seguimiento de su progreso a medida que aprende.Ahora el accesoLemonis pasión 'para los negocios lo llevó a convertirse en un exitoso inversionista ángel, ynos da una idea del hombre en acción. Sus interacciones con los propietarios de pequeñas empresas de todo el país van desde el impredecible a lo atroz, como no todo el mundo es cómodo tomando consejos que pueden entrar en conflicto con la forma en que actualmente se ejecutan sus empresas. A diferencia de otra realidad semi-guión muestra que disparar a un final feliz, sin embargo,es honesto acerca de los resultados a veces las ofertas de trabajo, y otras veces no.En todos los casos, sin embargo, Lemonis pone su proceso de evaluación de tres partes para trabajar, un proceso que él afirma que ha jugado un papel importante en el éxito de su propia compañía. Él rompe cualquier negocio en estos tres componentes clave: la gente, productos y procesos. Así es cómo afectan el éxito o el fracaso de una empresa, de acuerdo con Lemonis.A lo largo de todos los primeros episodios de la temporada, Lemonis hizo hincapié en la importancia de las personas para el éxito de la pequeña empresa. Sin embargo, asegurarse de que tiene la gente adecuada para el trabajo que es de conocimiento común que cualquier empresario. Es por eso que Lemonis toma este consejo básico un paso más allá al mostrar por qué los propietarios de negocios no es sólo fundamental contar con las personas adecuadas, hay que tenerlos en los puestos correctos también. En el episodio tratar con ECO-ME, un productor de materiales de limpieza verdes, fundador de la compañía tenía un familiar de confianza en una posición clave de ventas. Pero esta persona no era realmente un buen ajuste para la posición, la compañía tenía ventas a la persona adecuada en el trabajo equivocado.También es importante crear un ambiente "propicio" para sus empleados para asegurar que puedan rendir al máximo para su empresa. LA dogworks era una compañía disfuncional, relacionadas con los perros servicios. El propietario tenía empleados cuidar, pensativo y dedicados que estaban constantemente insultados, reprendió y minimizadas por parte del jefe. Tener las personas adecuadas en el lugar no se va a llevar al éxito si están en un entorno en el que están hechos a sentir como fracasos. Este episodio me recordó el mantra, "que los golpeos continuarán hasta que la moral mejore".segundo ingrediente clave Lemonis 'es producto de una empresa. En cada episodio, se examina cuidadosamente lo que está siendo vendido y sus características clave de marketing, incluyendo el precio, el embalaje, el tamaño y la orientación. Muchas veces, los propietarios de pequeñas empresas asumen que los consumidores ver sus productos la misma manera que lo hacen, pero eso no es siempre el caso. En el caso de la empresa ECO-ME, la compañía decidió el nombre de sus productos de limpieza después de la gente que conocían. Pero la mayoría de los consumidores no van a limpiar sus pisos con algo llamado "Ted", sino que es simplemente demasiado impar de un nombre y no se hace clic con clientes. En el caso de Planet palomitas, un fabricante de palomitas de maíz especialidad y minorista, la modificación de los envases mediante la creación de un producto de limpieza, aspecto más aerodinámico permite a la empresa vender palomitas de maíz en su drásticamente los márgenes más altos. En el caso de Planet palomitas, un fabricante de palomitas de maíz especialidad y minorista, la modificación de los envases mediante la creación de un producto de limpieza, aspecto más aerodinámico permite a la empresa vender palomitas de maíz en su drásticamente los márgenes más altos.El elemento final, las operaciones de una empresa, es fundamental para garantizar la eficiencia y oportunidades a escala de una empresa. El episodio más memorable relacionada con los procesos fallidos era Planet palomitas. La compañía fabrica y vende su especialidad palomitas para clientes corporativos tales como Disney, así como a través de las ferias del condado. Este negocio sobre todo en efectivo tenía absolutamente ningún procedimientos establecidos para la gestión de su flujo de caja. Lemonis encontró montones de dinero en efectivo por ahí en todas partes. ¿El final resulto? Con ningún proceso en su lugar, la compañía no podía dar cuenta de 400.000 $ en ganancias en efectivo, el dinero que había desaparecido básicamente.