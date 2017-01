Online hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl genomineerd voor de NUzakelijk Startup Award

Ikbenfrits maakt op 17 januari kans op de NUzakelijk Startup Award

-- De Nederlandse startup Ikbenfrits.nl is genomineerd voor de NUzakelijk Startup Award. NU.nl reikt deze Award elk jaar uit ter bevordering van startups in Nederland.Ikbenfrits.nl is een online hypotheekadviseur die klanten helpt door de combinatie tussen online financieel advies en persoonlijke service. Door het invullen van online tools krijgen klanten inzicht in hun opties met betrekking tot hypotheken. Duidelijkheid en transparantie zijn hun streven voor het leveren van goede service.De bedrijven die kans maken op de Award, moeten volgens NU.nl 'een maatschappelijke bijdrage leveren aan de vele uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft.' Daarnaast moet de potentie om het product of de dienst internationaal op de markt te krijgen aanwezig zijn. Naast Ikbenfrits.nl maken ook Inkless, WizeNoze en We4Sea kans op de award."Door het succes van Ikbenfrits is de Startup Award de kers op de taart." Michiel Lensink - oprichter Ikbenfrits.nlDit jaar zal de uitreiking van de Startup Award plaatsvinden tijdens de Big Improvement Day (BID) op 17 januari 2017.Voor interesse in het bedrijf, kijk op https://www.ikbenfrits.nl/ voor meer informatie over hypotheken en om te kijken of jij kan besparen.