La presentación del modelo 720 en Hacienda arranca con la llegada del 2017

El modelo 720 es una declaración obligatoria para todos aquellos que posean bienes en el extranjero y no realizarla o presentarla fuera de plazo conlleva importantes multas y sanciones

Es de gran importancia presentar el modelo 720 en Hacienda en el plazo indicado

-- El, una declaración obligatoria desde 2013 para todos aquellos que posean bienes en el extranjero, se puede presentar ya en Hacienda. El plazo de presentación para el ejercicio fiscal de 2016, que arrancó el 1 de enero de 2017,. Están obligados a realizar esta declaración todos aquellos que posean bienes inmuebles, cuentas de ahorro, depósitos y participaciones o acciones en empresas en el extranjeroEl modelo 720 es una controvertida medida que se implantó en 2013 para exigir a los residentes en España que informaran de sus bienes en el extranjero. La polémica surgió con las graves sanciones que conlleva no presentar la declaración o hacerlo más tarde de lo debido. Si se presenta voluntariamente pero fuera de plazo, se impone una multa de 100 euros por cada dato que falte con. Si es Hacienda la que nos requiere que hagamos la declaración tras no haberlo hecho a tiempo,La cuantía de las multas hace que la presentación del modelo 720 en Hacienda dentro del plazo marcado sea muy importante. Sin embargo,. Para que haya que presentarla de nuevo, el valor de esos bienes en el extranjero debe haber aumentado en 20.000 euros o más. Por ejemplo, si dispone de una cuenta que declaró en 2016 con un saldo de 55.000 euros y ahora tiene 60.000, no tiene que volver a presentar el modelo 720. Sí tendrá que volver a realizar la declaración cuando la cuenta supere los 75.000 euros.Debido a lo complicada que suele ser la fiscalidad internacional, a los ajustados plazos de Hacienda y a la cuantía de las multas,. Allí se asegurarán de que los datos son correctos y de que la presentación se realiza dentro de las fechas indicadas. CS Asesores, la asesoría fiscal dirigida por César Sánchez, tiene una amplia experiencia con este trámite. Si desea más información sobre la presentación del modelo 720, puede consultar su web: http://www.cs- asesores.com/ planes-especiales/ declaracion- ...