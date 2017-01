De ce sa inchiriezi o masina daca te afli in Sibiu

A venit anul 2017 si cu siguranta ai in plan calatorii de afaceri prin tara. Si daca tot ajungi si prin judetul Sibiu, nu ai cum sa nu iti inchiriezi o masina ca sa vizitezi cateva repere.

Transfăgărășanul este una dintre cele spectaculoase șosele montane din țara noastră. Drumul se întinde pe o lungime de aproape 100 de kilometri și traversează, de la sud la nord, Munții Făgăraș, făcând legătura între Muntenia (judetul ARGES) și Transilvania (judetul SIBIU).Valea râului Capra, Cascada Capra, Rezervația Naturală „Golul alpin Bâlea" (ce include lacul glaciar și cascada Bâlea) si alte elemente senzationale, mai ales in sezonul rece precum hotelul de gheata de la Balea.„Golul alpin Făgăraș" este cel mai mare parc natural de pe teritoriul județului Sibiu. Acesta se află pe versantul nordic al Munților Făgăraș, se întinde pe o suprafață de aproape 7.000 de hectare.În interiorul lui se află cele mai pitorești lacuri glaciare din țara noastră, printre care se află Lacul Bâlea, Lacul Avrigului sau Lacul Podragu, aflate la peste 2.000 de metri înălțime.Tot aici gasiti Canionul de la Mihăileni, Pintenii din Coasta Jinei și Masa Jidovului precum și stejari seculari, formațiuni de jnepenișuri și pâlcuri de larice. Mărginimea Sibiului este una dintre cele mai pitorești zone din România. Pe lângă arhitectura satelor săsești, ai timpul pare suspendat intr-o bucla discontinua, pentru ca, desi vezi tineri care folosesc smartphone-uri, alaturi de ei se plimba adulti si copii in tinute vechi de sute de ani.Aici, daca ajungi cu masina poti admira bisericuțe de lemn in sate precum Poiana Sibiului, Fântânele și Tălmăcel, case memoriale in Rășinari, un muzeu al icoanelor pictate pe sticlă in Sibiel.Biserica fortificată din Cisnădioara a fost ridicată pe culmea unui deal, din localitatea cu același nume, la începutul secolului al XII-lea, între anii 1162-1223. Aceasta este o biserică din piatră înconjuratăde ziduri, tot din piatră, ce aveau rol de apărare. Biserica și zidurile se mai pot admira și azi. Pe lângă frumusețea și istoria sa, biserica mai este cunoscută și pentru faptul că adăpostește cea mai veche orgă cu tuburi din România în stare funcțională(construită în secolul al XVIII).