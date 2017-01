Energia geotermala – Romania vs. Europa

E deja cunoscut faptul ca Islanda este singura tara din spatiul comunitar care este incalzita in proportie de 80% cu ajutorul energiei geotermale. Si explicatia e simpla.

-- Chiar si in zona microfaliilor tehtonice din zona Vrancea-Buzau nu avem temperaturi de peste 100 de grade Celsius la adâncimi mai mici de 3.000 de metri.La nivelul tuturor statelor din spatiul comunitar si nu numai, estimările sunt optimiste. Concret, potrivit ultimelor studii geotehnice si geodezice, in maxim 30 de ani, majoritatea tarilor din Europa vor putea sa-si acopere cel putin 25% din necesarul energetic cu ajutorul pompelor submersibile si instalatiilor de foraj geotermale.În prezent, in anumite tari din Europa precum Islanda, Irlanda, Norvegia, Suedia, Danemarca, două tipuri de uzine electrice geotermale – binare şi pe bază de aburi (cele binare utilizează apa cu temperaturi mai mici, între 107 şi 182 de grade, cele pe aburi, apa cu temperaturi peste 182 de grade Celsius).Uzinele binare sunt mai des întâlnite:modul lor de funcţionare este fără emisii, de niciun fel, dar nici cazul celor pe aburi emisiile toxice nu sunt semnificative (şi sunt de 50 de ori mai mici decât cele de la uzinele ce utilizează combustibili fosili).Dar cand vorbim de incalzire geotermala nu trebuie sa gandim doar la scara industriala si la centrale de cartier sau asa mai departe. Exista posibilitatea ca si tu, ca persoana fizica, daca stai intr-o zona cu potential sa iti incalzesti locuinta astfel. Vorbim practic de un mecanism format dintr-o pompă submersibila de căldură şi un sistem de ţevi îngropate, prin care curge un fluid (de obicei, un amestec de apă cu antigel).Iarna, fluidul respectiv absoarbe energia din pământ şi o duce în locuinţă, căldura fiind concentrată către pompe şi distribuită în interior, la o temperatură mai ridicată. Vara, procesul este inversat – excesul de căldură din locuinţă este extras cu pompa şi dispersat în pământ (sau, acest exces poate încălzi apa menajeră).Acest proces este explicat in detaliu si pe pagina noastra de google plus ( https://plus.google.com/+ EUForaje Procedura scuteşte locuitorii casei de efectele nedorite ale aerului condiţionat, pentru că realizează controlul climatului de interior prin extragerea căldurii din locuinţă, nu prin introducerea de aer rece. Un avantaj al sistemelor geotermale de încălzire este lipsa de periculozitate – nu există risc de incendii, nu emană gaze toxice, nu există combustie chimică; instalaţia este silenţioasă, întreţinerea nu este costisitoare.