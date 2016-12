Beauty Fusion vende a los particulares las mejores marcas de peluquería profesional del mercado

La tienda online Beauty Fusion permite a los particulares adquirir las marcas de peluquería que se utilizan en los mejores salones de peluquería profesional

Shu Uemura Color Lustre, disponible en Beauty Fusion

--es una tienda online que acerca a los consumidores la posibilidad de aplicarse en casa tratamientos de peluquería propios de un salón profesional. Esto conlleva una reducción en el precio final, no sólo por el ahorro en la visita a la peluquería, sino que también por el hecho de quey más baratos que en puntos de venta físicos. Entre las marcas más destacadas del catálogo de Beauty Fusion están, entre muchas otras.L'Oréal Professionnel es una de las marcas predilectas de los principales profesionales de la peluquería mundial. Se trata de la marca diseñada expresamente para salones de la multinacional francesa, líder en su sector desde que se fundara hace más de un siglo. La también francesa Kérastase es otra de las marcas que se pueden adquirir en Beauty Fusion. De ésta última. Además, la oferta se complementa con productos de styling para lograr el look más increíble.es una empresa de origen nipón que, junto a las anteriores, se ha convertido en todo un referente en el sector de la peluquería profesional, además de en el de la cosmética, donde tuvo sus comienzos. Los productos de peluquería de Shu Uemura no son valorados sólo en Asia, su lugar de procedencia, sino que se fama y prestigio se ha extendido a lo largo y ancho del planeta.Todos estos productos de cuidado del cabello y stylingLa empresa británica, que se ha convertido en toda una enseña en el mundo del styling, utiliza productos de grandísima calidad para conseguir los mejores acabados. Es el caso de las planchas GHD, que gracias al uso de la cerámica consiguen un cabello perfectamente alisado.La oferta de productos de Beauty Fusion también incluye vy la más prestigiosa de todas:. Las cremas de esta marca japonesa contienen fibras de la seda del gusano, una especie local con una gran capacidad para sintetizar el ácido hialurónico de la piel y ofrecer un aspecto rejuvenecido.La más reciente novedad del catálogo de Beauty Fusion son, una marca líder en el cuidado de la barba, tan de moda últimamente. Gracias a sus productos, la barba luce siempre perfecta y bien cuidada.Puedes encontrar más productos y toda la información de Beauty Fusion en su web: http://beautyfusion.es/ No dudes en ponerte en contacto si necesitas resolver cualquier duda.